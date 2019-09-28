رياضة | فالفيردي يتغني بـ "سواريز وشتيجن" بعد الفوز علي خيتافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يتغني بـ "سواريز وشتيجن" بعد الفوز علي خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن الفوز الثمين الذي حققه فريقه خارج ملعبه على حساب فريق خيتافي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الاسباني.

وقال "فالفيردي" في تصريحات صحفية عقب المباراة: " المباراة كانت صعبة خارج ملعبنا، و جئنا للمنافسة في ملعب يكلفنا الكثير عادة، ولكن افتتاح التسجيل في نهاية الشوط الاول كان مهما، منحنا الهدوء، وايضا فرضنا ايقاعنا"..

وأضاف: " بالطبع كنا بحاجة لهذا الفوز خارج الديار، جاء الفوز في وقت مثالي.

وتابع: " ارضية الملعب كانت بطئية بعض الشيء، وهذا يجبرك ان تنافس بقوة، هناك لحظات عندما يكون الخصم متحفز ويلعب بقوة، يجب ان تركز وتنافس بقوة، انتظرنا الوقت المناسب وسجلنا ونحن سعداء".

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وواصل: " عندما تحاول ان تضغط عاليا يكون عليك خطر اكبر، وهذا ما حصل مع خيتافي عندما ضغط للأمام، وكشف ظهره، وارسل شتيجن الكرة خلف المدافعين وسجل سواريز".

وأردف: " سواريز؟ الهدافون في بعض الاحيان لا يسجلون، ولكن سواريز دائما يساهم ويلعب بقوة، التمريرة كانت طويلة وقاتل للوصول اليها ويسجل، هذا هو سواريز، انه لاعب مثابر للغاية".

وتابع تصريحاته: " مارك اندري شتيجن يعطينا الكثير، ليست هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها حارس المرمى أسيست، لكن الأسيست اليوم عبارة عن حكاية، نحن نفضل أن يستمر في التصدي وإيقاف الأهداف، لديه عمل مذهل".

وأتم تصريحاته: "اليوم كانت مباراة مهمة في ملعب صعب امام خصم لا يجعلك تتنفس، وإذا كنت ترغب في الفوز بلقب الدوري الأسباني، يجب عليك الفوز بالعديد من المباريات خارج الديار، لم نبدأ بشكل جيد، ولقد كان ميدانا صعبا".