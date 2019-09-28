رياضة | فالفيردي: كنا بحاجة للفوز أمام خيتافي وأسيست شتيجين "حكاية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي: كنا بحاجة للفوز أمام خيتافي وأسيست شتيجين "حكاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على أهمية الفوز الذي حققه فريقه في مباراة اليوم أمام مضيفه خيتافي بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال فالفيردي عقب نهاية المباراة :"بعد بعض المباريات السيئة خارج ملعبنا ، كنا بحاجة للفوز ، هنا دائما ما تكون المباراة صعبة".

وأضاف :"بعد تلقي الأهداف في وقت مبكر جداً في اخر المباريات كان من الضروري عدم الحصول على أي هدف في البداية أمام خيتافي".

وتابع :"إذا كنت ترغب في الفوز بلقب الدوري الأسباني ، فيجب عليك الفوز بالعديد من المباريات خارج ملعبك".

وزاد :"أرضية الملعب تتحرك فيها الكرة بشكل بطيء بعض الشيء ودائماً ما يجبرك خيتافي على المنافسة بشكل جيد".

وواصل :"الفوز كان ضرورياً اليوم للتخلص من شعور عدم الفوز بعيداً عن الكامب نو".

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وأردف :"المهاجمون هم هكذا بعض الايام يكونوا أكثر نجاح من غيرها ، وسواريز دائماً ما يكون مثابر في المباريات".

وأوضح :" لدينا ثلاث ايام للإستعداد لمباراة إنتر ميلان في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا".

وعن غياب لنغليت عن مباراة الفريق المقبلة أمام إشبيلية بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام خيتافي اليوم قال :"لدينا لاعبين من الفريق الثاني يستطيعون مساعدتنا ، لكن هذه المباراة لازالت بعيد لانه لدينا مباراة مهمة في دوري الأبطال ويجب الاستعداد لها".

وحول صناعة شيتيجن للهدف الأول الذي سجله سواريز قال :" شتيجين يعطينا الكثير، ليست هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها حارس المرمى أسيست، لكن الأسيست اليوم عبارة عن حكاية، نحن نفضل أن يستمر في التصدي وإيقاف الأهداف، لديه عمل مذهل".

وأتم حديثه بالرد عن عدم مشاركة ديمبلي قائلا :"سننتظر ونرى، في النهاية لقد قررت عدم تضمينه في المباراة كإجراء احترازي، لقد تحدثت معه، بعد أن أخبرني انه بعد مباراة فياريال أنه شعر ببعض الانزعاج العضلي، سنرى غدا، لا اعرف ما اذا كان سيلعب ضد إنتر، سنرى غدا الفحوصات".

