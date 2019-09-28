رياضة | تير شتيجن يتحدث عن "الاسيست" العالمي أمام خيتافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تير شتيجن يتحدث عن "الاسيست" العالمي أمام خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب تير شتيجن حارس مرمي برشلونة الاسباني عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الكتالوني اليوم السبت، على حساب فريق خيتافي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما علي ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الاسباني.

وفاز برشلونة علي خيتافي بهدفين دون مقابل، سجلهما لويس سواريز بالدقيقة 41 من صناعة تير شتيجن، وأضاف فيربو الهدف الثاني بالدقيقة 49 من زمن اللقاء.

وقال "شتيجن" في تصريحات صحفية عقب المباراة: " انا سعيد لأنني قدمت الاضافة للفريق بالاسيست وخرجنا بالنقاط الثلاث، ربما هذا الاسيست كان ينقصني في مسيرتي الكروية".

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وأضاف: "حراس المرمى يريدون انهاء الكرات احيانا، رأيت سواريز وكان الوقت المناسب لأمرر، ولكن ليس بالشيء الكبير، يجب ان لا نضخم ذلك".

وتابع: " أعتقد ان الخبرة خدمتنا في هذه المباراة، الاهم اللعب بشكل جيد، والدفاع جيدا، واليوم تحسنا دفاعيا واليوم كان الدفاع جيد، والاهم نحن كفريق، كان هناك فرص كثيرة علينا في المباريات السابقة، واليوم لم يخلق الخصم الكثير من الفرص".

وأتم تصريحاته: " اعتقد انها الخطوة الاولى التي اردناها، الفوز خارج ملعبنا، من الجيد خرجنا بـ 3 نقاط من ملعب صعب".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 13 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بـ 14 نقطة.