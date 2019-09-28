رياضة | بمشاركة تريزيجيه استون فيلا يتعادل مع بيرنلي.. وتوتنهام يفوز على ساوثهامبتون في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة تريزيجيه استون فيلا يتعادل مع بيرنلي.. وتوتنهام يفوز على ساوثهامبتون في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق توتنهام هوتسبير على نظيره فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السبيرز في لندن ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ندومبيلي هدف توتنهام الأول في بداية الشوط الأول، بينما تعادل أنجز لفريق ساوثهامبتون في منتصف الشوط بعد خطأ قاتل من لوريس حارس مرمى السبيرز، وقبل انتهاء الشوط الأول أحرز هاري كين هدف توتنهام الثاني.

بينما تعادل فريق أستون فيلا بمشاركة اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه مع فريق بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وصنع تريزيجه هدف فريقه الثاني من المباراة.

وفي إطار منافسات تلك الجولة في بدايتها نجح فريق ليفربول في تحقيق فوزا صعبا على فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف نظيف للهولندي فينالدوم في منتصف الشوط الثاني من اللقاء.

ويتصدر الريدز ترتيب جدول الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 21 نقطة بعد الفوز في جميع مبارياته بالبطولة.