رياضة | عاجل.. وصول وفد من الزمالك لملعب بتروسبورت للتفاوض مع نادي جينيراسيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وصول وفد من الزمالك لملعب بتروسبورت للتفاوض مع نادي جينيراسيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل وفد من نادي الزمالك إلى ملعب بتروسبورت، للتفاوض مع فريق جينيراسيون السنغالي، بشأن التراجع عن موقفهم حول أزمة مباراة الإياب لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتكون وفد الزمالك من كل من اللواء علاء مقلد وشريف إسلام للتفاوض مع رئيس النادي السنغالي.

وكان بطل السنغال قد رفض قرار نقل المباراة إلى ملعب برج العرب بالأسكندرية بدلا من بتروسبورت وتعديل موعد المباراة ليقام الأحد بدلا من السبت، وتمسك مسئولو الفريق السنغالي بموقفهم وذهبوا في الميعاد المحدد للمباراة لملعب بتروسبورت.