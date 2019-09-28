رياضة | البدري يجتمع بجهازه المعاون ويقوم بتوزيع الإختصاصات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يجتمع بجهازه المعاون ويقوم بتوزيع الإختصاصات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اليوم حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اجتماعه الأول مع جهازه المعاون ، وحضر الإجتماع كل من محمد بركات وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلاني بمقر اتحاد الكرة المصري، حيث شرح البدرى استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة وحدد آليات توزيع العمل والإختصاصات بين أفراد الجهاز المعاون.

وقام البدري بتوزيع العمل على الجهاز الفنى فيما يضمن متابعة دائمة ومنتظمة لمباريات الدورى العام وكذلك المباريات الإفريقية لممثلي الكرة المصرية فى دورى الأبطال الإفريقى والكونفدرالية من أجل الوقوف على العناصر التى سيتم ضمها خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى اللاعبين المصريين المحترفين فى الدوريات الأوربية.

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وكان حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي اكد أن طارق مصطفي سيتابع النادى الأهلى بينما أحمد أيب سيتابع نادى الزمالك من أجل اقديم تقارير فنيه له وعن حالة اللاعبين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بتسوانا ودياً يوم 14 أكتوبر المقبل إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وستكون هى المباراة الأولى للجهاز الفنى لمصر بقيادة حسام البدري قبل خوض مباراة مصر وكينيا ضمن مباريات الجولة الأولي لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون والمقرر إقامتها يوم 11 نوفمبر.