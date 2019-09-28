رياضة | إقبال جماهير ضعيف في مدرجات برج العرب قبل مباراة الأهلي وكانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال جماهير ضعيف في مدرجات برج العرب قبل مباراة الأهلي وكانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مدرجات ستاد برج العرب بالإسكندرية إقبالًا جماهيريًأ ضعيفًا من قبل مشجعي النادي الأهلي وذلك قبل مواجهة الفريق الأحمر أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

ويستضيف الأهلي بعد قليل نظيره كانو سبورت الغيني على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد قرابة ٥٠٠ مشجع فقط في مدرجات ملعب برج العرب قبل انطلاق المباراة ب١٢٠ دقيقة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد في غينيا الاستوائية سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.

مران قوي للاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة كانو سبورت وصالح جمعة يغيب

أدى لاعبو الأهلي المستبعدين من مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية والمقرر لها مساء اليوم السبت مرانًا قويًا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويواجه الأهلي ضيفه كانو سبورت الغيني في الثامنة من مساء اليوم على ستاد برج العر بالإسكندرية بإياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن الأهلي فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

وشارك في المران علي معلول وسعد سمير وحسين السيد وجيرالدو ومحمد محمود ومحمد عبدالمنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق، فيما غاب صالح جمعة عن مران المستبعدين لليوم الثاني على التوالي.

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واشتمل المران على فقرة للكرات العرضية والتصويب على المرمى، وتقسيمة بمشاركة حارسين.

كما أدى عمار حمدي لاعب الأهلي جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم بعد شعوره بإجهاد، وذلك على هامش مران المستبعدين من مباراة كانو سبورت الغيني.

ويعاني عمار من إجهاد عام حيث اكتفى اللاعب بأداء جلسة في صالة الجيمانزيوم.

وفي نفس السياق قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات غدًا الأحد وذلك بعد خوضه مباراة كانو سبورت الغيني.

وجاء قرار فايلر بمنح لاعبيه راحة من التدريبات خوفًأ عليهم من تعرضهم للإجهاد خاصة وأن الفريق مقبل على مجموعة من المباريات الهامة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الاثنين المقبل على ستاد مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي والمقرر لها مساء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.