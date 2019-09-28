رياضة | سرس الليان يهزم البنك بهدفين وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سرس الليان يهزم البنك بهدفين وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سرس الليان بقيادة سامى حجاج على فريق البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب نادى البنك الأهلي.

تقدم سرس الليان بهدف فوزي فتحي في الدقيقة 21 بضربة رأسية قوية من عرضية فريد دريدار، وتعادل حمادة جلال بضربه رأس من عرضية أمير زناتى، وسجل أحمد عصام شيكا الهدف الثاني من تمريرة محمد كمال امين ميدو في الدقيقة 39.

بدأ فريق البنك الاهلي بتشكيل يضم أحمد طارق سعودي، ومحمد السيد، وعبد الوهاب محمد، وماجد عادل، وأمير مدحت، وأحمد جمال، و أحمد حامد، وباهى الزناتي، ومحمود عبد المجيد، وأمير زناتى، وحمادة جلال

واشترك في الشوط الثاني مصطفى عبد الستار، وطارق مصليحى، وعمرو سمير، ومحمد حامد، وعلى صابر، وأحمد عبدة بلحه،وحمادة صانع ، وأحمد عصام

بينما خاض فريق سرس الليان بتشكيل ضم أحمد رزق، وحلمى أحمد، ومحمود شيحة، وأحمد عيد، وأحمد عصام، وأحمد بديوى، وأحمد طلعت، وأحمد طلعت، وفوزي فتحي، وفريد دريدار، ومحمد حسن، وأحمد عمران، واشترك في الشوط الثاني محمد كمال ميدو، وعبد اللة فؤاد، وخالد بيبو، ومجدى جدوع، وسيد عثمان مانجة، وعلى عشرى، ومحمود خالد، و محمد كشرى، وأشرف سرور ، ومحمد بكر

أدار المباراة تحكيميا مصطفى عرفة حكم ساحة، ورزق بهنسى مساعد أول، وأحمد عبد الرازق مساعد ثانى

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ويقود الجهاز الفني لسرس الليان ، سامى حجاج مدير فني، وعبد الحميد سلامة مدرب عام، ومحمود الجحش مدرب حراس مرمى، ومحمود الشامى وأمير العرابى للعلاج الطبيعي، وسامى عبيد مشرف على الكورة، ومحمد فوزي كليله مدير كورة وعادل قديحه إدارى.

ويقود الجهاز الفني للفريق البنك الاهلي عيد مرازيق مدير فني، ومحمد رمضان مدرب عام، وأمير صلاح زكي، وعبد الحميد على مدرب حراس مرمى، وشريف رضوان منسق عام ، وأيمن صبحى مدير إدارى، ومعتز عبد الواحد إدارى، وحاتم سمير مدير كورة، ومحمد عبد المنعم مشرف عام على الكرة.

وأعرب سامى حجاج المدير الفني لفريق سرس الليان عن سعادته بالفوز على فريق البنك الاهلي أحد فرق القسم الثاني في ملعبه، وأضاف أن فريق سرس قدم مباراة قوية ودفع باكثر من لاعب تحت السن، واكمل بأنه سبق له تدريب عرب الرمل، وتلا ،وفريق الباجور.

وعلي جانب آخر أعرب أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلي عن أسفه عن سوء مستوى أداء الفريق.