اونلاين | شووت QN SPORT: يلا شووت بث مباشر الاهلي وكانو سبورت On Live اونلاين رابط مشاهدة مباراة الأهلي Kora Plus اون سبورت

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نقدم لكم في موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحصري لمباراة الأهلي وكانو سبورت ضمن مباريات إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، والتي أصبح الأهلي على مقربة من بلوغ دور ال16 فيها، وذلك بعدما تغلب الفريق على كانو سبورت في لقاء الذهاب بهدفين مقابل لاشيء خارج ملعبه.

كان النادي الأهلي قد أعلن عن قائمة الفريق لمباراة الأهلي وكانو سبورت كورة أونلاين مساء اليوم، والتي شهدت غياب بعض الأسماء الرئيسية من أمثال محمد مجدي قفشة، وحمدي فتحي، وكذلك تواجد بعض اللاعبين الذين من المتوقع بأن يحصلوا على الفرصة لأول مرة تحت قيادة السويسري رينية فايلر.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت

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أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إنطلاق مباراة الأهلي وكانو سبورت KORA GOAL في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة مساء اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري، وذلك على أن تكون مباراة الأهلي وكانو سبورت KORA STAR، منقولة عبر قناة أون سبورت الفضائية، وهذا برفقة إستوديو تحليلي مميز لمتابعة وتحليل أحداث المباراة.

بث مباشر مباراة الأهلي وكانو سبورت كورة أونلاين

تعد مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر وبدون تقطيع ومناسب لكل باقات الإنترنت فرصة كبيرة للمدرب السويسري رينيه فايلر من اجل تجربة بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على الفرص بشكل كامل مع الفريق في الآونة الأخيرة، ومنذ قدوم السويسري كمدرب للنادي من أمثال صالح جمعة وصلاح محسن.