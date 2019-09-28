شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يواصل الانتصارات بثلاثية في مرمى باديربورن بالدوري الألماني والان مع التفاصيل

استطاع نادي بايرن ميونخ الألماني أن يفوز على نظيره نادي باديربورن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الألماني.

ملخص مباراة بايرن ميونخ وباديربورن بالدوري الألماني

وبدأت المباراة بشكل هجومي من جانب الفريقين ليسجل بايرن ميونخ هدفه الأول في الدقيقة 15 عن طريق جنابري وظل كلا الفريقين يحاولان تسجيل المزيد من الأهداف ولكن دون جدوى.

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وفي الدقيقة 55 سجل بايرن ميونخ هدفه الثاني عن طريق كوتينيو ولكن رد نادي باديربورن بالهدف الأول في الدقيقة 68 عن طريق بروجير ثم رد ميونخ بالهدف الثالث في الدقيقة 79 عن طريق ليفاندوفسكي ليسجل باديربورن هدفه الثاني في الدقيقة 84 عن طريق كولينز وحاول الفريق خطف الهدف الثالث ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء يفوز بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم بالدوري الألماني

وبهذه النتيجة يصل رصيد بايرن ميونخ إلى 14 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بينما يقف رصيد باديربورن عند نقطة وحيده في المركز الثامن عشر.