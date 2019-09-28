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يوفنتوس يعود للصدارة بثنائية قي مرمى سبال

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استطاع نادي يوفنتوس الإيطالي أن يفوز على نظيره نادي سبال بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الممتاز.

ملخص مباراة يوفنتوس وسبال بالدوري الإيطالي

وبدأت المباراة بسيطرة وخطورة من فريق يوفنتوس منذ البداية وسط دفاع من لاعبي سبال لعدم استقبال الهدف الأول وأضاع اليوفي العديد من الفرص السهلة في اللقاء ولكن بمرور الوقت سجل هدفه الأول في الدقيقة 45.

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وظل اليوفي الأكثر سيطرة على مجريات المباراة وسط بعض المحاولات من لاعبي سبال لخطف هدف التعادل ولكن سجل يوفنتوس هدفه الثاني في الدقيقة 78 عن طريق لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بهدفين نظيفين.

ترتيب الفريقين في الدوري عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد يوفنتوس إلى 16 نقطة ليعود إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما يقف رصيد سبال عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر.

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