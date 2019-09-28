شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار ودي ماريا يقودان هجوم باريس سان جيرمان في الدورى الفرنسى والان مع التفاصيل

يحل نادى باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلا على نادى بوردو، فى الساعة الخامسة والنصف مساءً، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة للدورى الفرنسى، على ملعب "ماتمو أتلانتيك".

وأعلن "توماس توخل" المدير الفنى لباريس سان جيرمان تشكيلة فريقة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: ديالو، سيلفا، كورزاوا، مونييه.

خط الوسط: ماركينيوس، إدريسا جاى، فيراتى.

خط الهجوم: نيمار، سارابيا، دى ماريا.

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بينما يدخل أصحاب الأرض اللقاء بقياده "باولو سوزا" بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بنوا كوستيل

خط الدفاع: إيدسون، لوران كوشيلنى، بابلو.

خط الوسط: سامويل كالو، أوتافيو، تشوامينى، ياسين عدلى، إينوك كواتينج.

خط الهجوم: هوانج يوى، جيمى برياند.

يذكر أن الفريق الباريسى يحتل المركز الثانى من ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 15 نقطة، خلف نانت الذى أنتزع الصدارة موقتاً عقب فوزه منذ قليل على ليون بهدف نظيف، بينما يحتل بوردو المركز الخامس برصيد 12 نقطة.