شكرا لقرائتكم خبر عن أول انتصار في «ستامفورد بريدج».. تشيلسي يفوز على برايتون بثنائية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تشيلسي فوزًا هامًا على نظيره برايتون، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج «معقل البلوز»، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

سجل الإيطالي جورجينهو الهدف الأول في الدقيقة 50 عبر ركلة جزاء، ثم سجل ويليان الهدف الثاني في الدقيقة 76، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بنتيجة 2-0 محققًا أول انتصار على ملعبه الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 11 في المركز السادس، في حين تجمد رصيد برايتون عند 6 نقاط في المركز 16.