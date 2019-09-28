شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يتخطى عقبة سبال الصعبة بهدفي «بيانيتش» و«رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق يوفنتوس فوزًا صعبًا على نظيره سبال، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد يوفنتوس آرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيريا ايه».

تقدم يوفنتوس بهدف سجله ميرالم بيانيتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 78، ليرفع رصيده إلى الهدف الثالث في الدوري هذا الموسم.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد يوفنتوس إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا، وتوقف رصيد سبال عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر.