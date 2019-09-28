شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يتخطى عقبة سبال الصعبة بهدفي «بيانيتش» و«رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق يوفنتوس فوزًا صعبًا على نظيره سبال، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد يوفنتوس آرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيريا ايه».
تقدم يوفنتوس بهدف سجله ميرالم بيانيتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 78، ليرفع رصيده إلى الهدف الثالث في الدوري هذا الموسم.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد يوفنتوس إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا، وتوقف رصيد سبال عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يتخطى عقبة سبال الصعبة بهدفي «بيانيتش» و«رونالدو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.