شكرا لقرائتكم بعثة الإسماعيلي تعود للقاهرة بعد التأهل لدور ـ16 بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويبدأ الدراويش استعداداته للقاء المصرى البورسعيدى فى الجولة الثانية من مسابقة الدورى العام يوم الاربعاء القادم .
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