شكرا لقرائتكم بعثة الإسماعيلي تعود للقاهرة بعد التأهل لدور ـ16 بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عادت إلى القاهرة منذ قليل بعثة الاسماعيلى قادمة من تونس بعد انتهاء مباراة الفريق امام نظيرة اهلى بنغازى فى اياب دور ال٣٢ من كاس محمد السادس للاندية الابطال والتى انتهت بفوز الاخير بهدف نظيف . وصعد الاسماعيلي الى دور الـ١٦ بعدما تغلب فى مجموع المباراتين بنتيجة ٤-٣ ، لينتظر منافس جديد بعد اجراء القرعة خلال الايام القادمة . ويبدأ الدراويش استعداداته للقاء المصرى البورسعيدى فى الجولة الثانية من مسابقة الدورى العام يوم الاربعاء القادم .

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