شكرا لقرائتكم الزمالك عن عدم حضور جينيراسيون لبرج العرب: يمنحنا بطاقة التأهل للمجموعات بدون عناء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد مصدر مسئول بالزمالك أن عدم حضور الفريق السنغالى للمباراة المحدد لها غدًا الأحد، سيصب فى مصلحة الفريق الأبيض، حيث سيتأهل تلقائيًا إلى دور الـ 16 بالبطولة، بعد أن يعتبر جينيراسيون فوت منسحب من المباراة وخاسرًا بنتيجة 2/0.
يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.
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