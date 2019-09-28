شكرا لقرائتكم الزمالك عن عدم حضور جينيراسيون لبرج العرب: يمنحنا بطاقة التأهل للمجموعات بدون عناء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث مسئولو نادى الزمالك، عن إمكانية عدم حضور فريق جينيراسيون فوت السنغالى، فى الموعد المحدد للمباراة التى ستجمعهما فى الثامنة مساء غدًا الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

أكد مصدر مسئول بالزمالك أن عدم حضور الفريق السنغالى للمباراة المحدد لها غدًا الأحد، سيصب فى مصلحة الفريق الأبيض، حيث سيتأهل تلقائيًا إلى دور الـ 16 بالبطولة، بعد أن يعتبر جينيراسيون فوت منسحب من المباراة وخاسرًا بنتيجة 2/0.

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أضاف المصدر تعليقًا على تحرك الفريق السنغالى لملعب بتروسبورت منذ قليل وتمسكه بخوض المباراة فى الثامنة مساء اليوم، على بتروسبورت، قائلاً: "موقفنا سليم 100% والاتحاد الأفريقى أبلغ الفريق السنغالى بالتغيير لكنهم لم يمتثلوا للقرار، وإذا لم يحضروا غدًا ستكون مصلحة للزمالك، الذى سيتأهل دون مشقة أو تعب، خاصة وأن الفريق مرتبط بمواجهة هامة مع مصر المقاصة يوم الخميس المقبل فى الدورى، على برج العرب".

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" قد أجرى تعديلات على موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعدما أرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامة المباراة غدا الأحد، على ستاد برج العرب، بدلاً من اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، وهو ما رفضه مسئولى النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض المباراة فى موعدها المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.

يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.