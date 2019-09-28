شكرا لقرائتكم أزمات مباراة الزمالك وجينيراسيون مستمرة.. الأبيض يفشل في التدرب على برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، خوض الفريق تدريبه الأخير على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، ثم التوجه مباشرة إلى برج العرب، لانتظار وصول الفريق السنغالى الذى مازال رافضًا خوض المباراة بعد تعديل موعدها من يوم السبت على بتروسبورت، ليوم الأحد على برج العرب.
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