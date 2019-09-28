شكرا لقرائتكم أزمات مباراة الزمالك وجينيراسيون مستمرة.. الأبيض يفشل في التدرب على برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواصل أزمات مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال، بعد فشل الفريق الأبيض في التوجه مبكرًا إلى استاد برج العرب، وخوض التدريب الأخير على ملعب المباراة قبل مواجهة الفريق السنغالى غدًا الأحد.

وأُجبر الزمالك على خوض تدريبه الأخير على ملعب النادى بميت عقبة، ثم التوجه إلى استاد برج العرب، الذى سيستضيف فى الثامنة مساء اليوم مباراة الأهلى أمام كانو سبورت الغينى، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي يخوضها الأهلي دون ضغوط بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بثنائية نظيفة .

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، خوض الفريق تدريبه الأخير على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، ثم التوجه مباشرة إلى برج العرب، لانتظار وصول الفريق السنغالى الذى مازال رافضًا خوض المباراة بعد تعديل موعدها من يوم السبت على بتروسبورت، ليوم الأحد على برج العرب.

يذكر أن بعثة جينيراسيون فوت السنغالى رفضت التحرك، صباح اليوم السبت، إلى برج العرب، لخوض مباراة الزمالك المحدد لها غداً، الأحد، وكشف مصدر مطلع فى بعثة جينيراسيون فوت بتمسك الفريق السنغالى بخوض اللقاء اليوم فى استاد بتروسبورت، فى إطار تمسكهم بخطاب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" الذى وصل إليهم قبل 10 أيام من موعد المباراة بأنها ستقام اليوم فى بتروسبورت قبل أن يتم تأجيلها إلى غداً الأحد ونقلها إلى برج العرب.