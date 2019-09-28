شكرا لقرائتكم طائرة الأهلي تدعم صفوفها بالبرازيلية باولا كاميلا موهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي أن اللاعبة البرازيلية وقعت العقد ظهر اليوم ، موضحاً أنه سعيد بإبرام هذه الصفقة وابدى تفاؤله الشديد باللاعبة البرازيلية وأكد أنها ستكون إضافة قوية للفريق مع باقي اللاعبات خلال الموسم الجديد.
وأكد مدير النشاط الرياضي، أن الأهلي كان حريصا على دعم فريق طائرة السيدات، على غرار ما حدث مع فرق النادي الأخرى، لمواصلة حصد البطولات.
يذكر أن بولا كاميلا من مواليد 23 أبريل 1994 وتمتلك سيرة ذاتية قوية وسبق لها اللعب في العديد من الأندية البرازيلية يأتي في مقدمتها ، «وساسكو ا » من ٢٠١٣ الي ٢٠١٥، و”ساو برناردو ڤولي” من ٢٠١٥ الي ٢٠١٦، و”ساو كريستوڤاو” من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٧، و”ڤولي ڤالينيوس” من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٨، و”بالينياريو كامبوريو” من ٢٠١٨ إلى ٢٠١٩».
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة الأهلي تدعم صفوفها بالبرازيلية باولا كاميلا موهر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.