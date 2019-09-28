شكرا لقرائتكم تشيلسي يحقق فوزه الأول على ملعبه.. وتوتنهام يكسب ساوثهامتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز تشيلسي هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون ويحقق انتصاره الأول على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم يوم السبت، وفاز توتنهام 2-1 على ساوثهامتون، وكريستال بالاس 2-0 أمام نوريتش سيتي، وانتصر وولفرهامبتون على واتفورد 2-0، فيما تعادل واتفورد 2-2 مع وست هام.

وسجل جورجينيو الهدف الأول لتشيلسي من ركلة جزاء بعدما أخفق آدم ويبستر مدافع برايتون في السيطرة على الكرة ليضطر إلى ارتكاب خطأ ضد ميسون ماونت لاعب الوسط.

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وأضاف ويليان الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة عرضية من البديل كالوم هودسون-أودوي في الدقيقة 76. ودخلت الكرة المرمى بعدما لمست التسديدة المنافس دان بيرن وخدعت الحارس ماثيو رايان.

وسدد تشيلسي 17 كرة على المرمى في الشوط الأول وحده لكنه لم يتمكن من ترجمة الضغط والاستحواذ على الكرة إلى هدف. وسدد ماونت كرة في القائم من ركلة حرة وأنقذ الحارس رايان فرصتين خطيرتين من مدى قريب من روس باركلي وبيدرو كما أهدر ويليان وماركوس ألونسو وتامي أبراهام عدة فرص لأصحاب الأرض.

واضطر برايتون إلى الهجوم بحثا عن التعادل عقب استقبال ركلة الجزاء لكنه أخفق في ترجمة الفرص القليلة إلى أهداف. وسدد ستيفن ألزاتي كرة غيرت اتجاهها ووضع بيرن الكرة برأسه لكنها ارتدت من العارضة في الدقيقة 73.