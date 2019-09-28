شكرا لقرائتكم نانت يزيد أوجاع ليون ويتصدر الدوري الفرنسي "مؤقتاً" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح أولمبيك ليون بلا أي انتصار للمباراة السابعة على التوالي في كل المسابقات بعدما خسر على أرضه 1-صفر أمام نانت المتصدر الجديد لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت.

وفاز نانت بفضل هدف من فرناندو مارسال بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 59 ليتصدر الدوري برصيد 16 نقطة من ثماني مباريات ويتقدم بنقطة واحدة على باريس سان جيرمان قبل أن يلعب حامل اللقب في ضيافة بوردو اليوم أيضا.

وتراجع ليون، الذي سيحل ضيفا على رازن بال شبورت لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، إلى المركز 11 برصيد تسع نقاط.

وستزيد الهزيمة الضغط على سيلفينيو، الذي تولى قيادة ليون خلفا للمدرب برونو غنيسيو قبل انطلاق الموسم، بعدما قال غان-ميشيل أولاس رئيس النادي إنه ينتظر "النتائج".