شكرا لقرائتكم فالنسيا يلحق ببلباو خسارته الأولى في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألحق فالنسيا بمضيفه أتلتيك بلباو، خسارته الأولى هذا الموسم، وذلك في مباراتهما يوم السبت ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مفقدا إياه ثلاث نقاط ثمينة في سباق فرق المقدمة.

وحقق فالنسيا بهدف الروسي دينيس تشيريشيف، الفوز الثاني له هذا الموسم والنقاط الثلاث للمباراة، حارما بلباو صدارة موقتة أمام ريال مدريد وريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد، قبل استكمال مباريات المرحلة اليوم والأحد، وأبرزها "دربي" العاصمة بين أتلتيكو الثالث وضيفه ريال المتصدر.

وقدم الفريقان مباراة متكافئة في الشوط الأول، وكان الفيصل بينهما هدف تشيريشيف الذي أتى في أعقاب هجمة مرتدة لفريقه، قادها رودريغو ومنه الى الأوروغوياني ماكسي غوميز، وعبرَه على الجهة اليمنى الى فيران توريس الذي أفلت من الرقابة الدفاعية، وحول الكرة عرضية الى الدولي الروسي المتقدم من الخلف، فسددها قوية في مرمى أوناي سيمون.

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وأثار الهدف جدلا في الملعب، بعدما لجأ الحكم الى مراجعة مطوّلة لتقنية المساعدة بالفيديو (في ايه آر) لشكوك بوجود تسلل على غوميز قبل أن ينتهي الأمر باحتساب الهدف، علما بأن لقطات الإعادة التلفزيونية أظهرت أن غوميز كان متقدما على المدافعين بسنتيمترات.

وتبادل الفريقان المحاولات على مدى الشوطين لاسيما في الثاني، حيث اقترب إينياكي وليامس من معادلة النتيجة في الدقيقة 67، بتسديدة قوية من زاوية ضيقة داخل المنطقة، مرت الى جانب القائم الأيمن. وأظهرت لقطات الاعادة أن حارس فالنسيا الهولندي يسبر سيليسن لمس الكرة، لكن حكم المباراة احتسب ركلة مرمى لصالح الحارس السابق لبرشلونة.

وفي الدقائق الأخيرة، أتاح الضغط الذي قام به أتلتيك بلباو، لفالنسيا شنّ هجمات مرتدة اقترب خلالها من تعزيز النتيجة، وأخطرها في الدقيقة 90+3 عندما سدد توريس كرة قوية من مسافة قريبة نحو مرمى أتلتيك الخالي من حارسه، لكن المدافع ييراي ألفاريز أبعدها ببطنه.

وتجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 12 نقطة في المركز الرابع موقتا في انتظار استكمال مباريات المرحلة، وأبرزها السبت حلول حامل اللقب برشلونة ضيفا على خيتافي، وقمة العاصمة بين أتلتيكو وضيفه ريال مدريد.