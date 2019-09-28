ملخص مباراة يوفنتوس وسبال اليوم (2-0) السبت 28-9-2019 في الدوري الإيطالي

نقدم نتيجة مباراة يوفنتوس وسبال اليوم في الدوري الإيطالي، حيث يلتقي الفريقين اليوم السبت لحساب الجولة السادسة من بطولة كأس الدوري الإيطالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية والساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، ويسعى يوفنتوس في لقاء الليلة لتحقيق الفوز من أجل سحب النقاط، ملخص مباراة يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي

ملخص مباراة يوفنتوس وسبال اليوم في كأس الدوري الإيطالي، ويسعى المدير الفني لفريق يوفنتوس لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في هذه البطولة وذلك سعياً وراء تحقيق اللقب والفوز بالكأس الغالي، وسوف يستعين المدرب في لقاء اليوم على خدمات اللاعب الكبير البرتغالي كريستيانو رونالدو.

نتيجة مباراة يوفنتوس وسبال

مباراة يوفنتوس وسبال اليوم، في ذات السياق فقد أوضحت صحيفة رياضية إيطالية صباح اليوم أن مدرب اليوفي المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي سيعطي الفرصة للعديد من اللاعبين الاحتياط للمشاركة في لقاء اليوم أمام سبال، وذلك من أجل تنشيط اللاعبين بالكامل.

وتذاع مباراة يوفنتوس وسبال اليوم عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 4 ويعلق عليها المعلق الرياضي المشهور علي محمد علي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ملخص مباراة يوفنتوس وسبال

استطاع يوفنتوس الإيطالي أن يكتسب الثلاث نقاط اليوم حيث حقق رفاق كريستيانو رونالدو الفوز في لقاء اليوم، وذلك بعدنا سجل اللاعب ميراليم بيانيتش هدف يوفنتوس الأول عند الدقيقة 45 من زمن اللقاء، وذلك قبل أن يُضيف الدون كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس الثاني عند الدقيقة 78 من عمر اللقاء، وينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس 2-0 ويكتسب الثلاث نقاط المستحقة له.