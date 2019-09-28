الارشيف / اخبار الرياضه

Ahli VS Kano Sport موعد مباراة الأهلي اليوم ضد كانو سبورت تردد قناة on sport إياب الدور 32 لبطولة...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

Ahli VS Kano Sport مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي اليوم ضد كانو سبورت على تردد قناة أون سبورت on sport والتي تقام اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وذلك ضمن مباريات الدور 32 من البطولة الأفريقية لأبطال الدوري، وتجدر الإشارة أن كأس هذا البطولة يفتقده المارد الأحمر من عام 2013، فهل يضع النادي الأهلي حد لهذا الأمر ويقتنص كأس البطولة في موسمها الحالي.

يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم ضد كانو سبورت الغيني Kanu Sport حيص يستضيف ملعب مالابو الجديد مباراة الليلة، وسنتابع معكم من خلال هذا التقرير بث مباشر لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتجدر الإِشارة إلى أن المارد الأحمر استطاع الوصول للدور للنهائي مرتين خلال الستة أعوام الماضية، إلا أنه خسر اللقب وكأس البطولة أمام الوداد البيضاوي المغربي، وكذلك أمام الترجي الرياضي التونسي.

بطاقة مباراة الأهلي اليوم ضد كانو سبورت “القنوات الناقلة” on sport

بث مباشر مشاهدة ماتش الأهلي اليوم ضد كانو سبورت الغيني على تردد قناة اون سبورت لايف

بث مباشر مشاهدة ماتش الأهلي اليوم ضد كانو سبورت الغيني على تردد قناة اون سبورت لايف
المباراة الموعد الملعب والحكم القنوات الناقلة
الأهلي ضد  كانو سبورت
  • السبت 28 سبتمبر
  • 22:00 مصر
  • 23:00 مكة
  • بطولة أبطال الدوري الأفريقية
  • الدور 32 مباراة الإياب
  • الملعب: برج العرب
  • الحكم: جوشوا بوندو
  • المعلق: لم يحدد بعد
  • نتيجة مباراة الذهاب فوز الأهلي 2:0
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا