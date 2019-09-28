ملخص مباراة برشلونة وخيتافي اليوم 28-9-2019 في الجولة 7 بالدوري الأسباني

نقدم نتيجة مباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الدوري الأسباني، حيث يلتقي الفريقين اليوم السبت لحساب الجولة السابعة من بطولة الدوري الأسباني، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية والساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، ويسعى البارسا في لقاء الليلة لتحقيق الفوز من أجل سحب النقاط، ملخص مباراة برشلونة اليوم في الدوري الأسباني.

ملخص مباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الدوري الأسباني، ويسعى فالفيردي المدير الفني لفريق البارسا لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في هذه البطولة وذلك سعياً وراء تحقيق اللقب والفوز الغالي، وسوف يستعين المدرب في لقاء اليوم على خدمات اللاعب الكبير الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي استطاع أن يحصد لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

نتيجة مباراة برشلونة وخيتافي اليوم

مباراة برشلونة وخيتافي اليوم، في ذات السياق فقد أوضحت صحيفة رياضية صباح اليوم أن مدرب البارسا المدير الفني لفريق برشلونة الأسباني سيعطي الفرصة لعدد من اللاعبين للمشاركة في لقاء اليوم أمام خيتافي، وذلك من أجل تنشيط اللاعبين في أرضية الملعب.

وتذاع مباراة برشلونة وخيتافي اليوم عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 3 ويعلق عليها المعلق الرياضي المشهور خليل البلوشي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ملخص مباراة برشلونة وخيتافي

استطاع فريق برشلونة أن يحقق الفوز في لقاء اليوم أمام خيتافي واكتسب الثلاث نقاط حيث حقق رفاق ليونيل ميسي الفوز في لقاء اليوم، وذلك بعدما سجل اللاعب لويس سواريز هدف برشلونة الأول عند الدقيقة 41 من زمن اللقاء، وذلك قبل أن يسجل اللاعب جونيور فيربو هدف برشلونة الثاني عند الدقيقة 49 من عمر اللقاء، وينتهي اللقاء بفوز برشلونة ويكتسب الثلاث نقاط المستحقة من الفوز.