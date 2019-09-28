موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم في إياب دور الـ32 لبطولة أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم، يترقب محبي كرة القدم المصرية بشكل عام وجماهير الأهلي بشكل خاص موعد مباراة الأهلي اليوم أمام فريق كانو سبورت الغيني في إطار مباريات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا، بعدما فاز الأهلي على نظيره الزمالك في مباراة السوبر الأسبوع الماضي، الأمر الذي من شأنه بث روح الطمأنينة في قلوب عاشقي النادي الأهلي.

فيما حقق المارد الأحمر الفوز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد أحرزهم كلًا من صلاح محسن ووليد سليمان على استاد مالابو الغيني، وكان النادي الأهلي قد تخطى دور الـ 64 بسهولة بعد انتصاره على فريق أطلع بره السوداني برباعية نظيفة في لقاء الذهاب، قبل أن يشبع شباك الفريق السوداني بـ 9 أهداف في مباراة الإياب.

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم

يتسائل عدد كبير من الجماهير عن موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم، وذلك عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة لتتصدر بذلك قائمة الأكثر بحثًا، ومن المقرر أن يلتقي الفريقين اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت السعودية وفلسطين والعراق، بإياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم

تنقل مباراة الأهلي وكانو سبورت على قناة تايم سبورت الفضائية، وخاصة أن المباراة مقامة على الأراضي المصرية بملعب ستاد برج العرب بعد أن كان محدد لعبها على ستاد السلام وتم نقلها.

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تنطلق المباراة من ملعب برج العرب بالإسكندرية بما يعادل 5 آلاف مشجع من الجماهير الأهلاوية التي تنتظر المباراة على أحر من الجمر، وذلك بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور هذا العدد الأهلاوي بالمدرجات، ومن ثم بدأت عملية بيع التذاكر خلال الأيام القليلة الماضية والتي تستمر حتى اليوم.

مباريات دوري أبطال أفريقيا

يتغيب اللاعب مروان محسن مهاجم الأهلي عن فريقه لمدة تصل إلى خمسة أسابيع بعد تعرضه للإصابة في وجهه أثناء مشاركته مع فريقه أمام سموحة، ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف رمضان صبحي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق سموحة السكندري بهدف نظيف أحرزه رمضان صبحي في أولى مباريات الفريق بالدوري الجديد، وأدى خلال المباراة مجهود رائع، في المقابل لم يشاركه سموحة خلال المباراة الهجمات وأكتفي بالدفاع فقط.