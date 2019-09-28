لايف ON يلا شووت بث مباشر الاهلي وكانو سبورت Yalla Shoot اون سبورت ستريم مشاهدة مباراة الأهلي Kora...

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وذكرت التقارير القادمة من برج العرب حول تفضيل المدير الفني للأهلي أن يريح مجدي قفشة وأيضا حمدي فتحي في هذه المباراة واتاحة الفرصة لبعض العناصر الأخرى بالفريق