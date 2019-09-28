شكرا لقرائتكم خبر عن بوابات بتروسبورت مغلقة أمام جينيراسيون السنغالى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق جينيراسيون فوت السنغالى، إلى ستاد بتروسبورت، لإثبات موقفهم فى خوض مباراتهم أمام الزمالك فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا فى موعدها المحدد مسبقًا مساء اليوم السبت، على ستاد بتروسبورت.

فيما قام مسئولو ستاد بتروسبورت، بإبلاغ فريق جينيراسيون بعدم تلقيهم أى إخطار من قبل الزمالك يفيد بإقامة المباراة على الملعب اليوم، ليعتذروا منهم بسبب عدم وجود حجز مسبق من قبل الأبيض مما يمنع دخولهم لاستاد بتروسبورت.

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وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" قد أجرى تعديلات على موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعدما أرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامة المباراة غدا الأحد، على ستاد برج العرب، بدلاً من اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، وهو ما رفضه مسئولى النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض المباراة فى موعدها المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.

يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.