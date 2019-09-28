شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الأول بين حسام البدرى وجهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد اليوم حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اجتماعه الأول مع جهازه المعاون ، حضره كل من محمد بركات وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلاني بمقر اتحاد الكرة.

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وشرح البدرى استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة وحدد آليات توزيع العمل والإختصاصات بين أفراد الجهاز المعاون، بما يضمن متابعة دائمة ومنتظمة لمباريات الدورى العام وكذلك المباريات الإفريقية لممثلي الكرة المصرية فى دورى الأبطال الإفريقى والكونفدرالية من أجل الوقوف على العناصر التى سيتم ضمها خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى اللاعبين المصريين المحترفين فى الدوريات الأوربية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بتسوانا بكامل نجومه فى أولى الوديات الرسمية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.