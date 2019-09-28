مشاهدة مباراة خيتافي ضد برشلونة بث مباشر اليوم من خلال سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم موقع سوبر كورة خدمة خاصة لقرائه الأعزاء لمشاهدة مباراة خيتافى ضد برشلونة، المقرر انطلاقها فى الرابعة عصر اليوم بالدوري الإسباني الممتاز. وينتظر عشاق الساحرة المستديرة الحصول على وجبة كروية دسمة تتضمن المتعة والإثارة عندما يستضيف فريق خيتافي نظيره برشلونة فى الدوري الإسباني. قبل مباراة خيتافي ضد برشلونة، يعاني الفريق الكتالونى من رقم قياسي سلبي حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز فى آخر 8 مباريات خاضها خارج ملعب "كامب نو" بمختلف المسابقات، بداية من الهزيمة القاسية التى تعرض أمام ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب منتخب مصر برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما بملعب "أنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، وأخيراً بالخسارة أمام غرناطة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا". لمشاهدة مباراة خيتافي ضد برشلونة بدون تقطيع، اضغط هنا..

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