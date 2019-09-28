شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة أخرى فى مباراة بطل السنغال.. الأهلى يحرم الزمالك من التدريب ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت أزمة جديدة فى مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال، حيث لم يتمكن الفريق الأبيض من التوجه مبكرًا إلى استاد برج العرب، وخوض التدريب الأخير على ملعب المباراة قبل مواجهة الفريق السنغالى غدًا الأحد.

وأُجبر الزمالك على خوض تدريبه الأخير على ملعب النادى بميت عقبة، ثم التوجه إلى استاد برج العرب، الذى سيستضيف فى الثامنة مساء اليوم مباراة الأهلى أمام كانو سبورت الغينى، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي يخوضها الأهلي دون ضغوط بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بثنائية نظيفة .

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، خوض الفريق تدريبه الأخير على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، ثم التوجه مباشرة إلى برج العرب، لانتظار وصول الفريق السنغالى الذى مازال رافضًا خوض المباراة بعد تعديل موعدها من يوم السبت على بتروسبورت، ليوم الأحد على برج العرب.

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يذكر أن بعثة جينيراسيون فوت السنغالى رفضت التحرك، صباح اليوم السبت، إلى برج العرب، لخوض مباراة الزمالك المحدد لها غداً، الأحد، وكشف مصدر مطلع فى بعثة جينيراسيون فوت بتمسك الفريق السنغالى بخوض اللقاء اليوم فى استاد بتروسبورت، فى إطار تمسكهم بخطاب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" الذى وصل إليهم قبل 10 أيام من موعد المباراة بأنها ستقام اليوم فى بتروسبورت قبل أن يتم تأجيلها إلى غداً الأحد ونقلها إلى برج العرب.

وكان مسئولو الزمالك قد أرسلوا أتوبيسًا اليوم إلى بعثة جينيراسيون فوت فى فندق الإقامة فى مدينة نصر، للتحرك إلى الإسكندرية، ولكن وفقاً لمصدر بالبعثة أكد أنهم سيتوجهون اليوم إلى بتروسبورت وليس برج العرب لخوض اللقاء فى موعده السابق قبل تعديله وإثبات موقف حال عدم حضور فريق الزمالك.