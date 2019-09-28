شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. ماذا لو لم يحضر جينيراسيون فى برج العرب غدا .. الزمالك يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بنادي الزمالك، أن موقف الزمالك في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا سليم، مشيرا إلى انه يتمثل في إقامة اللقاء غداً الأحد على ملعب برج العرب سليم تمام، لافتا إلى أن الفريق الأبيض موقفه قانوني ولن يتعرض لأي عقوبات في حالة عدم سفر الفريق السنغالي للاسكندرية لخوض المباراة.

يذكر أن بعثة جينيراسيون فوت السنغالى رفضت التحرك، صباح اليوم السبت، إلى برج العرب، لخوض مباراة الزمالك المحدد لها غداً، الأحد، وكشف مصدر مطلع فى بعثة جينيراسيون فوت بتمسك الفريق السنغالى بخوض اللقاء اليوم فى استاد بتروسبورت، فى إطار تمسكهم بخطاب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" الذى وصل إليهم قبل 10 أيام من موعد المباراة بأنها ستقام اليوم فى بتروسبورت قبل أن يتم تأجيلها إلى غداً الأحد ونقلها إلى برج العرب. وكان مسئولو الزمالك قد أرسلوا أتوبيسًا اليوم إلى بعثة جينيراسيون فوت فى فندق الإقامة فى مدينة نصر، للتحرك إلى الإسكندرية، ولكن وفقاً لمصدر بالبعثة أكد أنهم سيتوجهون اليوم إلى بتروسبورت وليس برج العرب لخوض اللقاء فى موعده السابق قبل تعديله وإثبات موقف حال عدم حضور فريق الزمالك.

لمعرفة ماذا لو لم يحضر جينيراسيون فى برج العرب غدا عبر سوبر كورة .. اضغط هنا