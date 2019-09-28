شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة السومو ببطولة العالم بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب السومو، بقيادة أحمد خليفة، قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى طوكيو منتصف أكتوبر المقبل. وتضم القائمة 6 لاعبين وهم كل من: أحمد محمود السيد وعبد الرحمن إيهاب الصيفي وعبد الرحمن عثمان عبيد وإبراهيم عبد اللطيف وحسام فتحي عمر و رامي عبد العاطي بلال. Advertisements ومن المقرر أن يقيم المنتخب معسكر بمدينة أوساكا اليابانية استعدادا للمشاركة فى البطولة . من جهته أكد مطيع فخر الدين، رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى، حرص الاتحاد على توفير الدعم للمنتخب وإنهاء إجراءات السفر للمعسكر والبطولة لإعداد اللاعبين. وشدد أحمد خليفة، المدير الفنى لمنتخب السومو، على ثقته فى اللاعبين وتحقيقهم ميداليات فى البطوله في ظل الدعم المستمر من مسئولى الاتحاد المصرى.

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