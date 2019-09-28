طاهر والجزيرى يقودان هجوم المقاولون فى مواجهة سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، تشكيل ذئاب الجبل الذى يستعد لخوض مباراة سموحة في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تنطلق فى الخامسة والنصف بالجبل الأخضر.
وجاء تشكيل اللاعبين كالتالى: محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، إبراهيم صلاح، طاهر محمد طاهر، كريم مصطفى، حسن الشامى، أحمد الشيمى، فاروقا، عبد الله ياسين، سيف الدين الجزيرى.
يذكر أن المقاولون العرب يمتلك ثلاث نقاط فى رصيده بعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف فى مباراة الجولة الأولى، فيما يبحث سموحة بقيادة حسام حسن عن أول نقاطه في مباراة اليوم، بعدما خسر ضربة البداية أمام الأهلي بهدف نظيف أيضاً.
وكان المقاولون قد حسم مباراتي الموسم الماضي أمام سموحة بالفوز بنتيجة 2/1 ذهاباً وإياباً.
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