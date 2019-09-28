اونلاين | شوت NOW GOAL: مشاهدة مباراة برشلونة ضد خيتافي بث مباشر KORA STAR كورة لايف بلس رابط ماتش برشلونة هدف ثاني الآن NQW

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تابع اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر يلا شوت أمام خيتافي بالأسبوع السابع من مباريات اليوم يلا شوت في الدوري الأسباني كورة ستار، بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي اون لاين بدون تقطيع، يحل البرسا ضيفاً ثقيلاً على مستضيفه خيتافي ضمن مباريات اليوم يلا شوت بالليغا الأسبانية، ويسعى برشلونة لتحقيق أول أنتصار للفريق خارج ملعبه في الموسم الجديد، بعد التعثر أمام أتلتيك بلباو، أوساسونا، غرناطة، بورسيا دورتموند.

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بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر الاسطورة كورة اون لاين ماتش البرسا بدون تقطيع، وجمع برشلونة عشر نقاط فقط من ستة لقاءات، حيث فشل الفريق في 8 نقاط، بعد خسارتنين وتعادل وهي أسوأ بداية لبرشلونة في الليغا منذ أكتر من 25 سنة، ويأمل الفريق الكتالوني في تحقيق أول ثلاث نقاط له خارج ملعبه بالموسم الجديد خلال مباراة اليوم أمام خيتافي.

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كورة ستار مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشبر بدون تقطيع kora live مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر الليغا بدون تقطيع، ويغيب ليونيل ميسي بداعي الأصابة عن مباراة برشلونة اليوم، وقد يستمر غيابه حتى موقعة منتصف الأسبوع على ملعب كامب نو أمام أنتر ميلانو بدوري الأبطال، ورغم تعافي الدولي الأرجنتيني وبداية مباراة الفريق السابقة بالدوري الأسباني، لكن ميسي لم يستطع أن يكمل المباراة وخرج مصاباً.

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