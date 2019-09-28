شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر وحسام حسن يقودان هجوم سموحة أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام حسن، المدير الفنى لنادى سموحة، تشكيل الفريق السكندرى الذى يستعد لخوض مباراة المقاولون فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام، والتي تنطلق فى الخامسة والنصف بالجبل الأخضر.
وجاء تشكيل اللاعبين كالتالى: الهانى سليمان، إبراهيم عبد القوى، رجب نبيل، محمود عزت، يوسف ديوب، ناصر ماهر، فوزى الحناوى، كريم يحيى، حسام حسن، شريف رضا، ورونالدو أونجا.
المقاولون العرب يمتلك ثلاث نقاط فى رصيده بعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف في مباراة الجولة الأولى، فيما يبحث سموحة بقيادة حسام حسن عن أول نقاطه فى مباراة اليوم، بعدما خسر ضربة البداية أمام الأهلي بهدف نظيف أيضاً.
وكان المقاولون قد حسم مباراتي الموسم الماضى أمام سموحة بالفوز بنتيجة 2/1 ذهاباً وإياباً.
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