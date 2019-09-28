شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة لـ تايم سبورت: فايلر مدرب بذكاء زين الدين زيدان فى ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سمير كمونة، نجم الأهلى السابق، أن السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى مدرب ذكى يجيد التصرف فى المباريات رغم حداثة عهده مع المارد الأحمر .

وأضاف سمير كمونة، فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" مع الإعلامى يحيى حمزة، "فايلر أثبت ذكاءً كبيراً رغم الفترة القصيرة التى تولى فيها تدريب الأهلى، ووضح ذلك من خلال سياسة التدوير التى ينتهجها مع الفريق الأحمر فى محاولة منه للتعرف على الفريق بشكل عملى. "

وتابع سمير كمونة، "فايلر يشبه فى ذكائه التدريبى زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد فهو يسير بنفس الخطوات مع فريقه ".

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ويسعى فايلر لمواصلة العروض والنتائج الجيدة خلالها بعد أن مؤخراً فى الفوز على الزمالك بكأس السوبر المحلى ثم الفوز على سموحة فى ضربة بداية الدورى الممتاز بنسخته الجديدة لموسم 2019-2020 .

ويخوض فريق الكرة بالأهلى فى الثامنة من مساء اليوم، السبت، مباراة سهلة من الناحية النظرية حينما يستضيف فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى يخوضها الأهلى دون ضغوط بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بثنائية نظيفة .