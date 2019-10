اونلاين | شووت beIN LiVe مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر KORA BARCA كورة لايف PLUS اون لاين رابط ماتش برشلونة NOW IN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شووت beIN LiVe مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر KORA BARCA كورة لايف PLUS اون لاين رابط ماتش برشلونة NOW IN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي مع فريق خيتافي اليوم السبت 28/9/2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الاسباني YALA SHOOOT PLUS، وستكون تلك المواجهة نارية بين الفريقين KOORA STAR. يلا شوت بلس وكان قد فاز فريق برشلونة على فريق فياريال بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا YALA KOORA، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز خلال ذلك اللقاء الصعب COOL KOORA. Advertisements كورة لايف وعاد البارسا لنغمة الانتصارات بعد الهزيمة الماضية أمام فريق غرناطة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وحقق البارسا الانتصار في جميع المباريات التي لعبها على ملعب الكامب نو هذا الموسم بينما تعثر في جميع المباريات خارج أرضه KOORA LIVE. تابع البث المباشر لتلك المواجهة بدون تقطيع عبر بث الأسطورة الحي المباشر وعلى اليوتيوب وكان فريق برشلونة قد نجح في تحقيق لقب الليجا في الموسم الماضي، بينما فشل في الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا أمام فريق فالنسيا بالمباراة النهائية BEIN MATSH، مواجهة فريق برشلونة مع فريق خيتافي YALA KOORA LIVE. كول كورة مواجهة فريق برشلونة مع فريق خيتافي في الجولة السابعة من الليجا الإسبانية GOAL KOORA، ويغيب ليونيل ميسي عن تلك المواجهة بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية ضد فالنسيا LIVE KOORA، مباراة فريق برشلونة مع فريق خيتافي في الدوري الاسباني ALOSTORA.

Advertisements