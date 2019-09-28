اونلاين | شووت HD3: بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي يلا شوت Yalla TV كورة ستار رابط مشاهدة ماتش برشلونة بث مباشر بدون تقطيع NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شووت HD3: بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي يلا شوت Yalla TV كورة ستار رابط مشاهدة ماتش برشلونة بث مباشر بدون تقطيع NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم في موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر كورة لايف لمباراة برشلونة وخيتافي في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث تقام المباراة عصر اليوم على أرضيبة ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز" والذي يحتضن كل مباريات نادي خيتافي في هذا الموسم.

وكان تقارير إعلامية قد أكد أن ليونيل ميسي سيغيب عن مباراة برشلونة وخيتافي YALLA SHOT الجديد، وذلك بعدما تعرض اللاعب لإصابة قوية في مباراة الفريق الأخيرة أمام نادي فياريال.

موعد مباراة برشلونة وختيافي كورة أونلاين

تنطلق مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر KORA STAR في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وذلك مساء اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر

تنقل مباراة برشلونة وخيتافي كورة جول في تمام السابعة الرابعة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وبحسب جدلول البحث الخاص بالقناة القطرية، فإن مباراة برشلونة وخيتافي يلاشوت ستكون منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD 3، وسوف يتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق خليل البلوشي.

أجواء مباراة برشلونة وخيتافي KOORA LIVE

يرغب إرنستو فالفيردي في أن يحقق فريقه نتيجة إيجابية في مباراة برشلونة وخيتافي كورة جول مساء اليوم، وذلك من أجل أن يقترب برشلونة أكثر وأكثر من الوصول إلى مقاعد الصدارة في هذا الموسم، والتي لم ينجح برشلونة في الوصول لها منذ إنطلاق الموسم الحالي.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث جمع الفريق 10 نقاط، ليصبح بفارق 4 نقاط عن نادي ريال مدريد صاحب الصدارة.