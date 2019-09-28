اونلاين | yalla أونلاين NQW مشاهدة مباراة برشلونة ضد خيتافي بث مباشر koragoal اون لاين بدون تقطيع رابط ماتش برشلونة plus noW

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تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 إلى ملعب ألفونسو بيريز معقل خيتافي في الرابعة عصراً لمتابعة مباراة برشلونة وخيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة برشلونة وخيتافي في تمام الساعة الرابعة عصراًً بتوقيت مصر والخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والسادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sports 3 HD

كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر، حيث يسعى برشلونة لحصد الكثير من النقاط في بداية بطولة الليجا حتى يتمكن من السيطرة على صدارة ترتيب جدوى الدوري الإسباني مبكراً وتحقيق اللقب خاصةً بعد فقدان بعض النقاط في البداية، حيث تمكن من حصد 13 نقطة فقط في 6 مباريات.

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* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة برشلونة ضد خيتافي اليوم في الدوري الإسباني، حيث تُذاع المباراة في الرابعة عصرا في يوم الأحد عبر شبكة قناة Bein Sports 3 HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإسباني، حيث تُذاع مباراة برشلونة ضد خيتافي على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة Bein Sports 3 HD بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.

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