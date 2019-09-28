رياضة | خاص بالصور والفيديو.. بعثة جينيراسيون فوت السنغالي تواصل التصعيد تتوجه لملعب بتروسبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص بالصور والفيديو.. بعثة جينيراسيون فوت السنغالي تواصل التصعيد تتوجه لملعب بتروسبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجهت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت منذ قليل لإثبات حالة بتوجههم للملعب لملاقاة الزمالك في دور ال٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

والتقطت عدسة الخليج 365 الرياضي لحظات مغادرة الفريق السنغالي لملعب بتروسبورت من فندق الإقامة.

ويرفض فريق جينيراسيون فوت السنغالي السفر لبرج العرب لملاقاة الزمالك بعد نقل المباراة لستاد برج العرب ويتمسك بخوضها مساء اليوم على ملعب بتروسبورت كما كان محدد سلفا لموعدها السابق.