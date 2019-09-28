رياضة | الجونة يعتذر لحسام البدري ويرفض التخلي عن محلل الأداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة يعتذر لحسام البدري ويرفض التخلي عن محلل الأداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت إدارة نادي الجونة الموافقة على رحيل سيمو صفوت محلل اداء الفريق للعمل بالجهاز الفني للمنتخب المصري تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الجديد وأفادت مصادر بالمنتخب المصري ان البدري طلب من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة الثدم الاستعانة بمحلل أداء الجونة الحالي والاهلي السابق للعمل بالجهاز الفني للمنتخب الوطني Advertisements وجاء طلب البدري للاستعانة بصفوت بدلا من الاستعانة بمحلل أداء اجنبي علما بأنه يمتلك خبرات مميزة من خلال دراسات أوروبية قبل ان يتم العرض على الأخير الذي ارجع القرار لإدارة نادي الجونة. ورفضت إدارة نادي الجونة طلب المنتخب المصري باعتبار الموسم المحلي بدأ وهناك خريطة عمل يقوم عليها محلل الأداء الجديد بالفريق مع الصيربي نيبوشا المدير الفني للفريق الحالي بالجونة.

Advertisements