رياضة | بفوز صعب فالنسيا يخطف ثلاث نقاط أمام أتليتك بلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بفوز صعب فالنسيا يخطف ثلاث نقاط أمام أتليتك بلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي فالنسيا فوز صعب على مضيفه أتلتيك بلباو بهدف نظيف اليوم السبت، لتكون الهزيمة الاولى لبلباو هذا الموسم في الدوري الإسباني، وذلك في إطار الجولة السابعة.

احرز هدف المباراة الوحيد هو الروسي دينيس تشيريشيف في دقيقة 27 الذي قاد فريقه للفوز الثاني في الليجا هذا الموسم ويحل في المركز التاسع ورفع رصيده إلى تسع نقاط.

اما عن أتلتيك بلباو فمني بهزيمته الأولى وواصل نزيف النقاط بعدما تعادل امام ليغانيس الجولة الماضية (1-1) ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً في انتظار باقي نتائج الجولة.

ويتصدر ريال مدريد الليغا بـ14 نقطة قبل مواجهة جاره أتلتيكو مدريد اليوم السبت في دربي العاصمة الإسبانية الذي سيسعى خلاله فريق "الروخيبلانكوس" لانتزاع الصدارة، إذ يحتل المركز الثالث حالياً بـ13 نقطة بفارق الأهداف خلف الوصيف ريال سوسييداد.