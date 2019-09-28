رياضة | بعد فسخ تعاقده مع البلدية.. "هشام بلحة" ينضم لصفوف المحلة بالممتاز ب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فسخ تعاقده مع البلدية.. "هشام بلحة" ينضم لصفوف المحلة بالممتاز ب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد المدير الفني مع هشام بلحة لاعب سموحة ومالية كفر الزيات السابق، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد.

وكان اللاعب قد وقع لنادي بلدية المحلة قبل أن يفسخ تعاقده للاختلاف في الشروط التعاقدية منذ يومين.

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وحضر اللاعب لمقر النادي بمدينة المحلة بصحبة وكيله وائل سعيد وعقد جلسة مع خالد عيد المدير الفني وطه السيد المشرف العام وانتهت بتوقيعه للانضمام لصفوف الفريق.

اللاعب من مواليد 96 ويجيد في مركز صانع العاب ويتميز باللعب بقدمية اليسرى واليمني.

وكان بلحة قد تألق في دوري مراكز الشباب مع فريق الدلجمون وانتقل منه الي مالية كفر الزيات وتألق في صفوف المالية مما جعل أندية الممتاز تدخل الصراع من أجل التعاقد معه أمثال دجلة والمقاولون وسموحة الي أن حسم سموحة الصفقة لصالحة مقابل 400 الف جنية.

ولعب غزل المحلة من قبل عدد من المباريات الودية منذ بداية فترة الإعداد، حيث تغلب على "دقادوس" بستة أهداف نظيفة، كما فاز على شربين برباعية نظيفة، وعلى الزرقا بثلاثة أهداف لهدف، وخسر من نبروة بهدفين نظيفين، ثم فاز على جمهورية شبين بهدف، وعلى كفر الشيخ بهدفين دون رد، وتعادل مؤخرًا أمام الألومنيوم بهدف لكل فريق، وطنطا بهدف لكل منهما، وإف سي مصر بدون أهداف، ومع سموحة بهدف لكل فريق، كما تعادل مع القناة بهدفين لكل منهما، وتم إلغاء وديته أمام صيد المحلة بعد انسحاب فريق المحلة اعتراضا علي التحكيم.

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معسكر الأكاديمية البحرية

وأقام غزل المحلة مؤخراً معسكر بالأكاديمية البحرية بقياده خالد عيد، المدير الفني، وجهازه المعاون، وخاض الفريق مباراتان وديتان الأولى مع نادى اسوان وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، الثانية مع نادى الجزيرة المطروحى وانتهت بفوز غزل المحله بهدفين نظيفين.

قائمة غزل المحلة للموسم الجديد

محمد البشبيشي ومصطفي عبدالستار وأحمد شوقي ومحمد سامي وحسن عبده ومحمد فتح الله كماتشو وابراهيم يحي وجلال العقده وفتحي مبروك وهاني عادل ومحمد ممدوح كيمو واستيفن اوليه وأحمد عادل وبسام ماهر وسيد حسن، ومحمد حمدان وخالد رسلان وأشرف سيد وخالد الاخميمى ومحمد مصطفي حموشه، وخالد كساب وأبوالنصر حلمي وصلاح خطاب ويحي حامد وباتريك ادو، والناشئين معتز محب وعبد القادر يحيي ومحمود علاء ومحمد الندري ومحمد غلوش.