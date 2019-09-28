رياضة | أزمة كبيرة تواجه صلاح وليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة كبيرة تواجه صلاح وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تورط نادي ليفربول الإنجليزي في احتمالية انه قد يستبعد من كأس الاتحاد بسبب إشراكه لاعباً لا تحق له المشاركة في مباراة أمام نادي الدرجة الثالثة ميلتون كينز دونز الأربعاء الماضي.

وانتهت هذه المباراة بفوز ليفربول بهدفين نظيفين ولم يتم الإعلان بعد عن هوية اللاعب المعني بهذه الواقعة حتى الان.

وخلال تصريحات من نادي ليفربول للشبكة البريطانية "برس أسوسيشن" اليوم السبت، أنه علم بأمر الغرامة المحتملة وأنه يتعاون مع رابطة الدوري الانجليزي.

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وكتبت الرابطة: "نبحث هذه المسألة في الوقت الراهن".

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ان هناك واقعة مماثلة عندما أشرك نادي سندرلاند لاعباً لا يحق له المشاركة في 4 مباريات دوري وفي مباراة للكأس، وكان هذا اللاعب هو الكوري الجنوبي دونغ-ون تشي، المحترف حالياً في صفوف نادي ماينز الألماني وتم إلغاء احتساب النقاط التي حصدها النادي آنذاك لكن لم يتم استبعاده من بطولة الكأس.

يذكر أنه من المنتظر أن يلعب ليفربول أمام آرسنال في ثمن نهائي كأس إنجلترا بعد تغليه على ميلتون كينز دونز بهدفين نظيفين.