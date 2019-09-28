رياضة | تركي آل الشيخ: منتخب مصر اعتذر عن مواجهة البرازيل أوالأرجنتين بسبب ارتباطه بمباراة رسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: منتخب مصر اعتذر عن مواجهة البرازيل أوالأرجنتين بسبب ارتباطه بمباراة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الاسباني، أن المنتخب المصري اعتذر عن خوض مواجهة ودية أمام البرازيل أو الأرجنتين بسبب ارتباطه بمباراة رسمية في نفس التوقيت.=

ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس يوك":" لسوء الحظ هناك ارتباط رسمي للمنتخب المصري في وقت تواجد المنتخب البرازيلي والأرجنتيني في السعودية واعتذروا عن المجيء. بالتوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله".

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وكان تركي آل الشيخ قد دعا منتخب مصر، لخوض مباراة ودية أمام الارجنتين أو البرازيل في العاصمة السعودية "الرياض".

وقام بنشر ذلك عبر حسابه الرسمي قائلا:""ادعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الارجنتيني او البرازيلي بنجومه، وفي حال الموافقة ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه".