رياضة | بالأسماء.. 8 أهلاوية في معسكر منتخب مصر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. 8 أهلاوية في معسكر منتخب مصر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بشكل كبير على اللاعبين الذين سيقوم بضمهم من النادي الأهلي خلال معسكر الفراعنة المقبل، والذي من المقرر أن يقام خلال الفترة من السابع وحتى الرابع عشر من شهر أكتوبر المقبل.

وأعلن الاتحاد البوتسواني عن مواجهة منتخب مصر وديا يوم 14 أكتوبر المقبل، وسيقوم البدري بالإعلان عن قائمة اللاعبين المحليين يوم الخميس القادم الموافق 3 أكتوبر، عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية للدوري المصري.

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ويدرس البدري ضم 8 لاعبين دفعة واحدة من النادي الأهلي بعد المستوى المميز الذين قدموه خلال الفترة الأخيرة، وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة، وأيضا رمضان صبحي وحسين الشحات وصلاح محسن.

وأعلن اتحاد الكرة الخميس الماضي عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بالكامل، والذي يقود حسام البدري كمدير فني، وطارق مصطفى وأحمد أيوب كمدرب عام، وسيد معوض كمدرب مساعد، ومحمد بركات كمدير للمنتخب، بينما يتولي محمد أبو العلا منصب طبيب المنتخب والتونسي الشغلاني كمدرب أحمال.