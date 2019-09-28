رياضة | بسبب نيمار.. نجم برشلونة يثير غضب الإدارة.. وعقوبات صارمة في الإنتظار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب نيمار.. نجم برشلونة يثير غضب الإدارة.. وعقوبات صارمة في الإنتظار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى أنه على الرغم من فشل نادي برشلونة الإسباني، في استعادة النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، فإنه تبقى بعض الأمور المرتبطة بلاعب نادي العاصمة الفرنسية حساسة بالنسبة للنادي الإسباني ولاعبيه وجماهيره.

وفي هذا السياق، أثار نجم وسط الفريق الكتالوني، الدولي البرازيلي آرثر ميلو غضب مسؤولي البلاوجرانا، بسبب التقاطه صورة مع مواطنه ولاعب البارسا السابق، نيمار دا سيلفا، الذي أصبحت علاقته متوترة مع برشلونة.

ومن الجدير بالذكر انه قد نشر نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، مساء أول أمس الخميس، صورة على حسابه الرسمي عبر موقع "إنستجرام" مع كلا من: آرثر ميلو ومهاجم فريق إسبانيول السابق ليو بابتيستاو، الذي يلعب حاليا في الدوري الصين، وشخصين آخرين.

وانتقد متابعون تواجد آرثر مع نيمار تحديدا في هذا التوقيت، كما عابوا على اللاعب سهره لوقت متأخر قبل يومين من مباراة برشلونة المهمة أمام خيتافي، حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية. Advertisements ومن أجل ذلك، فقد حاول المدير الفني الإسباني لفريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، التقليل من أهمية الأمر، خلال مؤتمره الصحفي قبل مباراة اليوم، السبت، ضد خيتافي بالجولة السادسة من بطولة الليجا الإسبانية.