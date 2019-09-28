رياضة | أياكس يوجه ضربة قوية لريال مدريد ويجدد عقد نجمه المتألق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يوجه ضربة قوية لريال مدريد ويجدد عقد نجمه المتألق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية هولندية، ان نادي أياكس أمستردام الهولندي، يستعد لتوجيه ضربة قوية لريال مدريد الإسباني، خلال الفترة القريبة المقبلة.

ووفقًا لما كرته التقارير فإن النادي الهولندي العملاق، يستعد لتجديد تعاقد نجم خط وسطه المتألق، دوني فان دي بيك، والذي يعد هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتها ريال مدريد الإسباني.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ألجيمين داجبلاد" الهولندية، اليوم السبت، فإن إدارة نادي العاصمة الهولندية بدأت في تجهيز العرض الخاص بتجديد تعاقد فان دي بيك، في ظل انتهاء تعاقده الحالي مع النادي الهولندي، بعد موسمين فقط (في عام 2022).

ومن الجدير بالذكر أنه قد تألق فان دي بيك البالغ من العمر 22 عامًا بشكل ملفت في الموسم الماضي مع أياكس، ومن ثم فقد أفادت العديد من التقارير الإسبانية أن اللاعب أصبح أحد أهم أهداف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لتدعيم خط وسط الفريق الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، فقد تألق العديد من نجوم أياكس الشباب بشكل ملفت خلال الموسم الماضي، حيث تأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتقل فرانكي دي يونج لاعب خط وسط الفريق السابق إلى برشلونة الإسباني، بينما انتقل ماتياس دي ليخت مدافع الفريق السابق إلى يوفنتوس الإيطالي.