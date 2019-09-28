رياضة | بعد فوز ليفربول.. موعد مباراة الريدز القادمة في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوز ليفربول.. موعد مباراة الريدز القادمة في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة ليفربول وسانزبورغ والقنوات الناقلة لها في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2019, وكان حقق نادي ليفربول فوز صعب على نظيره شيفيلد يونايتد في الجولة السابعة من الدوري الانجليزي بنتيجة هدف وحيد مقابل لاشئ احرزه فينالدوم.

انهزم نادي ليفربول في مباراته الأولى أمام نابولي ب 2-0 فيما فاز سانزبورغ على جينك ب 6-2.

يواجه نادي ليفربول ونادي سانزبورغ يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة في إطار الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال أوروبا 2019-2020, هذا وأوقعت القرعة نادي أتليتيكو مدريد في المجموعة (H) إلى جانب كل من نادي نابولي , وسانزبورغ, وجينك.

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نادي رد بول سالزبورغ لكرة القدم نادي كرة قدم نمساوي يلعب في دوري الدرجة الممتازةو تم تأسيس النادي في سنة 1933 باسم "أوستريا سالزبورغ" وفي عام 2005 تم شراء النادي من قبل شركة ريد بل العالمية ليتم تغيير الاسم إلى "ريد بل سالزبورغ". لكنه يلعب باسم "إف سي سالزبورغ" في المسابقات الأوروبية بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي.