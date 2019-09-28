رياضة | كيف تحول خاميس رودريجيز من حلم إلى عدو بالنسبة لـ سيميوني ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تحول خاميس رودريجيز من حلم إلى عدو بالنسبة لـ سيميوني ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمحت تقارير صحفية إسبانية، إلى ان النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني، قد تحول من حلم بالنسبة إلى نادي أتلتيكو مدريد إلى مصدر قلق كبير.

ومن الجدير بالذكر انه لعدة أيام ولعدة أسابيع، كان حلم أتليتيكو مدريد هو القبض على خاميس روديجيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ومن جهة أخرى كان خاميس الذي لم يكن يعول عليه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كثيرًا، مستعدًّا لخوض تجربة جديدة حيث سعى لأن يعود إلى مدريد عبر بوابة أتليتيكو بعد موسمين قضاهما في بايرن ميونيخ.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد كان خاميس روديجيز قريبًا من تحقيق حلم سيميوني الذي أراد أن يرفع سقف طموح الجميع ولكن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وفي لحظة ما قد تبددت الشكوك في داخله حول لاعب قادرٌ على أن يكون حاسمًا خلال 90 دقيقة، فمن الصعب رؤيته مع منافس أزلي، فالمباراة الودية كانت مهمة في تغيير رأي فلورينتينو بيريز.

والآن فإن خاميس سيذهب إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو وهو عدوٌّ كبير للجماهير التي كانت تترقب وصوله كرفيق في هذا النادي الكبير، وبالتأكيد سيكون خاميس مصدر خطرٍ لفريق سيميوني.

وأكدت "ماركا" أن اللاعب الكولومبي المتألق قادرٌ على تشكيل الخطر ضد أتليتيكو، النادي الذي حَلُمَ في الماضي القريب بأن يكون خاميس ضمن صفوفهم ولكن خاميس وصل إلى الواندا كعدو.